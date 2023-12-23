Ларионов — о матче со СКА: «Не будем преувеличивать значение этой победы»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча против СКА (3:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Сложная характерная победа. Не будем преувеличивать ее значение. Но есть моменты в жизни, которыми надо наслаждаться, принимая их такими какие они есть. Назвать цельной игру сегодня трудно, но прогресс шёл от первого периода к третьему», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» обошло СКА в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на четвертое место. У обеих команд по 55 набранных очков.