Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:57

Ларионов — о 7:1 с «Сочи»: «Болельщики «Торпедо» заждались»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:1).

«Наши болельщики заждались. Эмоции они получали в каждом матче, но они не получали результатов, реализации, игры. Надо перевести дыхание и готовиться к следующей игре, которая будет непростой. Где-то можем найти резервы в плане химии. У нас есть вопросы, которые стоит обсудить, но понравилось зараженность ребят. Дисциплина стала чуть получше, хотя снова было удаление за игру высоко поднятой клюшкой.

Отсутствие Атанасова? Дали ему возможность посмотреть хоккей с трибуны. Есть такая практика — чтобы преодолеть спад, надо посмотреть матч со стороны, понять, как стать лучше, как работает команда. Надо, чтобы он вернулся и снова был той силой в плане креатива, в плане его трюков. Хочется это подтянуть, чтобы сделать из него игрока элитного уровня», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

После 26 игр «Торпедо» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 29 очков. «Сочи» с 20 баллами в 24 встречах — на 10-м месте.

КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги
Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
Сегодня
Вчера
Неделя