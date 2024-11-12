Ларионов — о 7:1 с «Сочи»: «Болельщики «Торпедо» заждались»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:1).

«Наши болельщики заждались. Эмоции они получали в каждом матче, но они не получали результатов, реализации, игры. Надо перевести дыхание и готовиться к следующей игре, которая будет непростой. Где-то можем найти резервы в плане химии. У нас есть вопросы, которые стоит обсудить, но понравилось зараженность ребят. Дисциплина стала чуть получше, хотя снова было удаление за игру высоко поднятой клюшкой.

Отсутствие Атанасова? Дали ему возможность посмотреть хоккей с трибуны. Есть такая практика — чтобы преодолеть спад, надо посмотреть матч со стороны, понять, как стать лучше, как работает команда. Надо, чтобы он вернулся и снова был той силой в плане креатива, в плане его трюков. Хочется это подтянуть, чтобы сделать из него игрока элитного уровня», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

После 26 игр «Торпедо» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 29 очков. «Сочи» с 20 баллами в 24 встречах — на 10-м месте.