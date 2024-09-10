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Сегодня, 05:13

Ларионов — о победе над «Автомобилистом»: «Ничего особо не меняли после игры с «Ак Барсом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1).

«Ничего особо не меняли после игры с «Ак Барсом». Нам не хватало терпения и игровой мудрости в тех моментах, в которых нужно забивать. Хорошая новость, что выиграли, плохая — впереди ещё 65 матчей. Завтра новый день, и надо будет как можно быстрее забыть эту игру. Мы сделали определенные корректировки, потому что хоккеисты должны играть на своих сильных сторонах. У Сергея Гончарука и Кирилла Воронина это скорость. Они выполнили свою работу правильно. Китон Томпсон — порядочный и честный игрок. Он делает команду лучше.

Приятно, что после небольших ошибок в прошлой игре Андрей Белевич не упал «в яму» и почувствовал дружеское плечо. Радует, что помимо игры в обороне, он проявил себя как плеймейкер. Во всех трех матчах у нас было интересное большинство. Движение шайбы и хоккеистов, моменты, которые ребята создают — все это привело к цепной реакции, когда вышли другие ребята, и им хватило пятнадцати секунд чтобы довести дело до гола", — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» одержало первую победу в сезоне и после трех игр с 3 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)

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