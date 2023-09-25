Ларионов — о победе над минским «Динамо»: «Сложный матч, который был усложнен большим количеством удалений»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3).

«Сложный матч, который был усложнен большим количеством удалений. Это, наверное, вопрос дисциплины, и мы об этом поговорили после игры. Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам. Что сказал команде при 3:3? Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие. Контроль эмоций и контроль шайбы имеют в такой ситуации огромное значение. Поэтому и сказал, чтобы спокойно доиграли матч до конца, до победы.

Выбрали Бокуна капитаном, чтобы он сыграл дома в этой роли? Да, мы стараемся таким образом дать ответственность каждому нашему игроку. Даём возможность всем почувствовать на себе, что такое — быть капитаном, ассистентом, пережить этот опыт. Рады, что у себя дома, в Белоруссии, он забил решающий гол", — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 7 очков в 9 матчах, «Торпедо» с 15 очками — на второй строчке. Следующую игру команда проведет 26 сентября против «Ак Барса».