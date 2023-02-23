Ларионов — о поражении от «Северстали»: «Бескомпромиссный матч, который дал «Торпедо» много вопросов»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Бескомпромиссный матч, который дал нам много вопросов. Хорошо, что это произошло сейчас, в преддверии плей-офф. Очень большие вопросы по первому периоду. Такого хоккея мы, тренеры, не видели от команды в течении всего сезона. И, конечно, моменты, где мы сами дарим сопернику голы, сейчас еще можно простить, но в плей-офф таких вещей быть не должно. Это тактические ошибки. Когда хоккеист играет в команде больше 60 игр, то таких вещей происходить не должно, невзирая на возраст. Хорошо отыграли второй и третий периоды. Нам нужно было «прокрутить» тех людей, кто давно не играл. Марк Марин, Андрей Белевич, Ю Сато, Кирилл Стеклов, Кирилл Воронин. Тренироваться некогда из-за сумасшедшего календаря. Пять матчей через день, четыре из которых на выезде, а два последних играем на «Востоке». А затем через два дня начинаем плей-офф дома. Непонятно зачем такая спешка, учитывая, что в этом году сборная России не играет на чемпионате мира. Мы даже хотели перенести вылет из Челябинска на два часа, но не нашли поддержки. Можно, конечно, взять на выезд молодежный десант, но нам сейчас нужно восстановить игровые связи. Нужно дать игровую практику тем людям, которые долго не играли. В пятницу должны зайти в состав Сергей Гончарук и Игорь Ларионов-младший», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

«Северсталь» идет на 7-м месте в Западной конференции КХЛ с 73 очками в 66 матчах. «Торпедо» на четвертой строчке с 89 очками в 66 играх.