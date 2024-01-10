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Сегодня, 03:29

Ларионов: «Эмоции после поражения от ЦСКА есть, но эмоции — враг тренера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:7) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Поздравляю соперника с уверенной игрой и заслуженной победой. Во втором перерыве говорили о том, что нужно избежать позора и выиграть третий период. Это придает уверенности. После игры поблагодарил ребят за третий период. В целом же это полная безответственность. Такие игры бывают, в них ты находишь то, чего не видел раньше. В третьем периоде, как утешение, забили два гола. Может быть, с этого начнем двигаться дальше. Почему выбрал Конюшкова капитаном? Мы вчера решили вернуться к ротации капитанов, чтобы дать ребятам почувствовать часть ответственности. Сложно ли это? Да. 21 год, второй сезон в лиге, но с чего-то нужно начинать. Есть время для того, чтобы всколыхнуть ребят. Когда ты носишь нашивку, то можешь замечать вещи, которых не видел раньше.

Эмоции есть, но эмоции — враг тренера. Я вспоминаю то, как, будучи игроком, уступал с таким счетом. В Северной Америке были такие матчи. Важно держать хладнокровие, хотя после первого периода я в строгой форме сказал ребятам, что так не пойдет. Не хочу, чтобы у команды появилась привычка сдаваться. Необходимо всем сплотиться и посмотреть в зеркало. Специально дали возможность опытным ребятам отдохнуть. Будем вместе выходить из этой ситуации. Нужно стряхнуть горечь этого поражения и двигаться дальше по сезону, быть позитивными», — цитирует «РБ Спорт» Ларионова.

ЦСКА набрал 56 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 59 очками занимает 5-ю строчку в Западной конференции.

 
Хоккеисты ЦСКА. ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 7:2
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-larionov-o-porazhenii-ot-tsska-e-to-polnaya-bezotvetstvennost/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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