Ларионов — о третьем поражении от СКА: «Мы так легко вниз не пойдем. Мы не утонем»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (0:4) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Очень трудно начать с того, что... Найти такое слово, когда ты стараешься и все твои усилия уходят в никуда — это такая сложная пилюля, чтобы ее проглотить. С другой стороны, соперника — с победой, и большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживают нас от начала до конца. Это очень приятно.

С нашей стороны мы так легко вниз не пойдем. Мы не утонем. Как бы там ни было, надежда умирает последней. Мы очень верим, и ребята верят в то, что одна игра может решить многие вещи. То есть это уверенность — то, чего нам не хватает в последних трех матчах. Это плей-офф. Это опыт, который приобретается по ходу. В этом плане у нас есть резерв», — приводит пресс-служба клуба слова Ларионова.

Счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.