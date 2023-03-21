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Сегодня, 00:48

Ларионов — о третьем поражении от СКА: «Мы так легко вниз не пойдем. Мы не утонем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (0:4) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Очень трудно начать с того, что... Найти такое слово, когда ты стараешься и все твои усилия уходят в никуда — это такая сложная пилюля, чтобы ее проглотить. С другой стороны, соперника — с победой, и большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживают нас от начала до конца. Это очень приятно.

С нашей стороны мы так легко вниз не пойдем. Мы не утонем. Как бы там ни было, надежда умирает последней. Мы очень верим, и ребята верят в то, что одна игра может решить многие вещи. То есть это уверенность — то, чего нам не хватает в последних трех матчах. Это плей-офф. Это опыт, который приобретается по ходу. В этом плане у нас есть резерв», — приводит пресс-служба клуба слова Ларионова.

Счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

 
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DzEuUEhz9RY
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