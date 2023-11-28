Ларионов — об Атанасове: «Такие игроки украшают хоккей»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

«Соперника с победой и хорошей игрой, а тех усилий, которые приложили наши ребята, к сожалению, не хватило. По привычке уже не хватает в конце, и в этом плане, конечно, разочарование. Атанасов наслаждается игрой, молодой парень, 21 год. Ты хочешь от него большего, но понимаешь, что он еще совсем сырой и молодой. Ты хочешь большего от Конюшкова, которому 20 лет. Ты хочешь большего от Силаева, которому 17 лет. От Артамонова, которому 18 лет. Но всему свое время. Возвращаясь к Атанасову — такие игроки украшают хоккей. Мы хотим, чтобы их было больше, и пытаемся ребят раскрепостить, чтобы они приносили удовольствие ценителям игры, а их очень много в Челябинске», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 36 матчах.