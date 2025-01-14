Ларионов — о поражении от «Трактора»: «К сожалению, ушли с пустыми руками. Горжусь каждый игроком»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:5).

«Команда очень порадовала и сыграла в блестящий хоккей все три периода. К сожалению, ушли с пустыми руками. Горжусь каждый игроком. После первого периода я сказал, что не на что обратить внимание или за что-то поругать. Настрой и жажда борьбы были видны с первого отрезка.

У Никиты Артамонова травма верхней части тела. По поводу проведенного против него силового приема скажу, что у нас нет людей, которые могут поставить точку в таких ситуациях. Но мы найдем правильные ключи и слова, чтобы в следующий раз такого не повторилось», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Нижегородцы смогли отыграться с 0:3, но пропустили две безответные шайбы в третьем периоде. Форвард челябинцев Максим Шабанов набрал 3 (1+2) очка.

«Торпедо» с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (61 очко) лидирует на «Востоке».