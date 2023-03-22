Игорь Ларионов: «СКА с победой. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче плей-офф КХЛ.

— СКА с победой. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас. Мы можем только гордиться нашими ребятами, которые давали то наслаждение от игры. Его оценили болельщики по всей стране.

— Почему не дали шанс Хуске в плей-офф?

— Адаму предстоит операция на бедре, мы не могли об этом говорить по ходу плей-офф. Мы показывали, что у нас есть два вратаря. Такие травмы были у Раска, Ринне, Варламова. Она требует от трех до шести месяцев на восстановление.

— Не было желания при победном счете сыграть построже?

— Был смысл упростить игру. Но мы идем по тому пути, когда команда получает опыт. Потеряли Кручинина, Воронина по ходу матча. Наша игра заточена на то, чтобы искать счастья в чужой зоне. Наша оборона, молодые защитники пока не очень хорошо знают, как играть попроще.

СКА выиграл серию со счетом 4-0. Питерские армейцы стали первыми, кто вышел в полуфинал Кубка Гагарина