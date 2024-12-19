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Судейство

19 декабря, 23:00

Ларионов: «Эгоизм людей, которые обслуживают матч, не должен наказывать команду»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов раскритиковал работу судей матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:6).

Нижегородцы вели в счете 3:0 в конце 1-го периода, но упустили преимущество и проиграли петербургской команде.

— Конечно, те удаления, которые происходят — они разочаровывают. Не говорю про [своих] ребят: я просто говорю о том, что когда какие-то вещи происходят... Эгоизм людей, которые обслуживают матч — он не должен наказывать команду. Поэтому я сказал: «Дайте мне знать, предупредите меня, если кто-то разговаривает, хотя бы дайте предупреждение». Так нельзя, — передает слова Ларионова корреспондент «СЭ».

«Торпедо» после 36 матчей находится на 8-й строчке Западной конференции с 39 баллами.

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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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