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Сегодня, 18:15

Ларионов рассказал, что отклонил предложения из НХЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в интервью «СЭ» признался, что отклонил предложения из НХЛ.

— Вы по ходу прошлого сезона подписали новый контракт с клубом. Были ли у вас предложения из других клубов?

— Некорректно говорить. Не хочу быть одним из многих, которые говорят: «Там было, тут было». Я в «Торпедо», и я очень рад, что нахожусь в городе, где родилась моя мама, городе, в котором глубокие хоккейные традиции. Это самое главное.

— Андрей Разин после победы в Кубке Гагарина сказал, что у него есть мечта поработать в НХЛ. Есть ли такая у вас?

— Я в НХЛ проработал очень много лет. Вы мне задали вопрос о том, были ли предложения... Были. Но я от них отказался.

— В том числе из НХЛ?

— Да. Если начал проект, который находится в самом начале своего пути, оставлять его некорректно по отношению к команде и болельщикам. Поэтому пока этот вопрос закрыт.

63-летний специалист возглавил «Торпедо» в 2022 году.

Полностью интервью Игоря Ларионова читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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