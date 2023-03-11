Ларионов рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть «Динамо» в пятом матче серии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.

«Поздравляю команду с тяжелой победой. Благодарю болельщиков за колоссальную поддержку, которая гнала нашу команду вперед. Также благодарен коллективу «Динамо», который даёт возможность играть в хоккей, который закаляет ребят и делает их лучше. В таких матчах трудно говорить о качестве большинства. Всегда хочется, чтобы количество переходило в качество. Но не надо забывать, что игроки не роботы. И сейчас они получают ту усталость, которую не получали ранее. Нехватка свежести и концентрации не дает возможности реализовать те моменты, то большинство, те наигранные комбинации, которые мы готовим. Но когда начинается овертайм — это те моменты, ради чего мы живем. И «сворачиваться», бояться, быть под стрессом в овертайме — это не даст нам ничего хорошего. Поэтому в таких матчах мы все равно рискуем, пытаясь найти счастье у ворот соперника. В овертайме, при сумасшедшей поддержке болельщиков, у ребят появляется двойная энергия и они идут вперед несмотря на трудности и потери в составе», — приводит пресс-служба лиги слова Ларионова.

Также он объяснил, что в плей-офф сложно заниматься ротацией состава.

«Каждый выходящий на лед хоккеист вносит свой вклад в победу. Что касается неизменности состава, то, когда ты выходишь в плей-офф, то не можешь заниматься ротацией состава. Это практика, проработанная годами. Только в случае травм появляются свежие игроки. По травме Кирилла Уракова — там очень сложный порез. Сейчас ничего нельзя сказать о его готовности сыграть в следующем матче. Алексей Кручинин тренируется, и завтра мы примем решение об его участии в шестом матче», — добавил Ларионов.

Шестая игра в серии пройдет 12 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.