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Сегодня, 16:50

Ларионов рассказал о травме Атанасова

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал травму форварда нижегородцев Василия Атанасова, полученную в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 с «Куньлунем» (3:2 ОТ).

Нападающий нижегородской команды упал на лед после столкновения с игроком китайской команды и смог покинуть площадку лишь с помощью партнеров по команде.

«Плохие новости, что потеряли Атанасова, наверное, надолго. Пока не хотим спекулировать по его состоянию», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Также тренер сообщил о состоянии остальных травмированных хоккеистов клуба.

«Никита Артамонов с Владиславом Фирстовым могут появиться в матче с минским «Динамо». Николай Коваленко пока не готов. Видимо, он будет готов сыграть в середине месяца», — добавил Ларионов.

21-летний Атанасов провел в этом сезоне 43 игры и набрал 39 (19+20) очков.

«Торпедо» (59 очков) после 46 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
Василий Атанасов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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