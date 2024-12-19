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19 декабря, 22:59

Ларионов рассказал, почему не стал ставить «автобус» против СКА при счете 3:0

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему его команда не стала удерживать счет в матче против СКА (4:6) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Нижегородцы вели со счетом 3:0 в ходе первого периода.

— Может быть, в этом есть смысл. С другой стороны, какая в нем перспектива? Мы хотим играть в хоккей, который приносит удовольствие болельщикам. Да, мы пропускаем голы, но мы хотим и забивать голы тоже.

В конце игры можно поставить автобус — когда ты выигрываешь 3:2, 2:1 или 6:5 это можно сделать, но никак не в первом периоде. Мы к этому не будем прибегать. Мы просто должны учиться на наших ошибках — не делать их дважды, трижды, четырежды.

Здесь нужна такая, скажем, тонкая аналитика для того, чтобы понять, где мы можем сыграть слегка консервативно. Не хочется уходить в простоту, не хочется использовать стекло и борты, потому что люди хотят видеть матч. Когда шайбу бросаешь в стекло, то появляется черная «этикетка». Плохое видение будет для болельщика. Поэтому мы хотим играть через пас, через контроль шайбы, через ту импровизацию, которая нравится зрителям. Но с другой стороны — нам, конечно, нужен опыт. Поэтому, когда нужно сыграть рационально — но никак не в автобус — надо это делать, — передает слова Ларионова корреспондент «СЭ».

После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Торпедо» — на 8-й строчке с 39 баллами.

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ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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