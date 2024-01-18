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Сегодня, 01:53

Ларионов: «Все надо доказывать в первую очередь своей игрой, работой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов считает, что потеря очков «Сибирью» не должна повлиять на дальнейший настрой игроков при борьбе за попадание в плей-офф.

«Это не должно влиять на настрой команды, все надо доказывать в первую очередь своей игрой, работой. Есть факты, которые способствуют этому, и это, наверное, позитивно. А так надеемся только на себя», — цитриует ТАСС Ларионова.

КХЛ сняла с «Сибири» четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. После снятия очков «Сибирь» опустилась с 8-го на 9-е место в Восточной конференции.

Источник: https://tass.ru/sport/19753781
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Игорь Ларионов (хоккей)
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