Ларионов: «Все надо доказывать в первую очередь своей игрой, работой»

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов считает, что потеря очков «Сибирью» не должна повлиять на дальнейший настрой игроков при борьбе за попадание в плей-офф.

«Это не должно влиять на настрой команды, все надо доказывать в первую очередь своей игрой, работой. Есть факты, которые способствуют этому, и это, наверное, позитивно. А так надеемся только на себя», — цитриует ТАСС Ларионова.

КХЛ сняла с «Сибири» четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. После снятия очков «Сибирь» опустилась с 8-го на 9-е место в Восточной конференции.