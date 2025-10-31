Видео
31 октября, 23:30

Ларионов считает, что СКА не хватило удачи в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 31 октября в Ярославле и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Если делать короткий анализ игры, то чуть не хватило удачи. Могли спасти игру, могли забить и обязаны были забить впятером против троих, к сожалению, вратарь соперника сегодня был в ударе. И это, наверное, был ключевой фактор в сегодняшнем матче», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.

Также тренер высказался о том, что СКА уступил «Локомотиву» в третий раз в сезоне.

«Одну общую причину найти сложно. Первый матч здесь, в Ярославле — тоже была хорошая игра. К сожалению, мы уступили, но по рисунку, по структуре, по тому, что мы сделали, точно заслуживали большего. Вторая игра — у нас дома — в принципе, тоже была равной, но там нам не хватило огня, сил. Сегодня получилась игра уровня плей-офф. Знали, что соперник играет очень агрессивно, быстро, у них все заточено на бросок. Но провести какую-то параллель...» — добавил он.

СКА набрал 20 очков за 20 матчей и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч питерцы проведут дома 4 ноября против московского «Динамо».

Источник: Официальный сайт СКА
8

  • Anonymous357

    СКА не хватило тренера. Удачу просит только слабый, сильному она не нужна.

    01.11.2025

  • сергей топоров

    Хорошо когда можешь сказать себе, вот сегодня болею за одну команду, а завтра за другую.

    01.11.2025

  • За спорт!

    Профессор лапух, но контракт при нём, приём, приём...

    01.11.2025

  • alexb2025personal

    Я болел за СКА примерно с 1975 года. До этого болел за ЦСКА (и, в то время, по ночам были инциденты). Сейчас буду болеть за СКА только через какое-то время после Ларионова. Да хотя бы потому, что этот человек предавал СССР, за которые мои деды воевали. И то, что его назначили, еще долгое время не сможет смыть мое теперешнее отношение к СКА. Ни за кого толком и не болею сейчас.

    01.11.2025

  • Roma Vedenichkin

    г-н Ларионов- просто уйди!!! Из- за тебя на шайбу идти неохота!!! Даже Вротенбергу ты в подмётки не годишься, клоун с линзами!!!!

    01.11.2025

  • hant64

    Гнать тебя надо. Причём уже матчей 10 назад.

    01.11.2025

  • Ganimed

    Профессор.. Пакуй чумоданы и вали домой-это будет самое Справедливое, в нынешней ситуации:laughing:

    01.11.2025

  • werder63

    Ну да, ну да! В 20 играх не повезло 12 раз))) Будут бороться за 9-11-е место на западе!)))

    31.10.2025

