Ларионов считает, что СКА не хватило удачи в матче с «Локомотивом»

31 октября, 23:30
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Игра прошла 31 октября в Ярославле и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
«Если делать короткий анализ игры, то чуть не хватило удачи. Могли спасти игру, могли забить и обязаны были забить впятером против троих, к сожалению, вратарь соперника сегодня был в ударе. И это, наверное, был ключевой фактор в сегодняшнем матче», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.
Также тренер высказался о том, что СКА уступил «Локомотиву» в третий раз в сезоне.
«Одну общую причину найти сложно. Первый матч здесь, в Ярославле — тоже была хорошая игра. К сожалению, мы уступили, но по рисунку, по структуре, по тому, что мы сделали, точно заслуживали большего. Вторая игра — у нас дома — в принципе, тоже была равной, но там нам не хватило огня, сил. Сегодня получилась игра уровня плей-офф. Знали, что соперник играет очень агрессивно, быстро, у них все заточено на бросок. Но провести какую-то параллель...» — добавил он.
СКА набрал 20 очков за 20 матчей и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч питерцы проведут дома 4 ноября против московского «Динамо».
Anonymous357
СКА не хватило тренера. Удачу просит только слабый, сильному она не нужна.
01.11.2025
сергей топоров
Хорошо когда можешь сказать себе, вот сегодня болею за одну команду, а завтра за другую.
01.11.2025
За спорт!
Профессор лапух, но контракт при нём, приём, приём...
01.11.2025
alexb2025personal
Я болел за СКА примерно с 1975 года. До этого болел за ЦСКА (и, в то время, по ночам были инциденты). Сейчас буду болеть за СКА только через какое-то время после Ларионова. Да хотя бы потому, что этот человек предавал СССР, за которые мои деды воевали. И то, что его назначили, еще долгое время не сможет смыть мое теперешнее отношение к СКА. Ни за кого толком и не болею сейчас.
01.11.2025
Roma Vedenichkin
г-н Ларионов- просто уйди!!! Из- за тебя на шайбу идти неохота!!! Даже Вротенбергу ты в подмётки не годишься, клоун с линзами!!!!
01.11.2025
hant64
Гнать тебя надо. Причём уже матчей 10 назад.
01.11.2025
Ganimed
Профессор.. Пакуй чумоданы и вали домой-это будет самое Справедливое, в нынешней ситуации:laughing:
01.11.2025
werder63
Ну да, ну да! В 20 играх не повезло 12 раз))) Будут бороться за 9-11-е место на западе!)))
31.10.2025