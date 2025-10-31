Ларионов считает, что СКА не хватило удачи в матче с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 31 октября в Ярославле и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Если делать короткий анализ игры, то чуть не хватило удачи. Могли спасти игру, могли забить и обязаны были забить впятером против троих, к сожалению, вратарь соперника сегодня был в ударе. И это, наверное, был ключевой фактор в сегодняшнем матче», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.

Также тренер высказался о том, что СКА уступил «Локомотиву» в третий раз в сезоне.

«Одну общую причину найти сложно. Первый матч здесь, в Ярославле — тоже была хорошая игра. К сожалению, мы уступили, но по рисунку, по структуре, по тому, что мы сделали, точно заслуживали большего. Вторая игра — у нас дома — в принципе, тоже была равной, но там нам не хватило огня, сил. Сегодня получилась игра уровня плей-офф. Знали, что соперник играет очень агрессивно, быстро, у них все заточено на бросок. Но провести какую-то параллель...» — добавил он.

СКА набрал 20 очков за 20 матчей и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч питерцы проведут дома 4 ноября против московского «Динамо».