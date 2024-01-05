Ларионов заявил, что Хабибулин сыграет в этом году

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал информацию о возможном выходе Николая Хабибулина на площадку.

«Хаби всегда был Хаби, когда играл в Северной Америке. Мы ждем его, он скоро выйдет. Поверьте, его игровая форма на подходе. На самом деле это не шутка, а реальность, он сыграет в этом году», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

27 декабря «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Хабибулиным. Соглашение рассчитано до конца апреля 2024 года. В «Торпедо» сообщили, что Хабибулин может дебютировать в КХЛ ближе к концу регулярки.

В 2014 году вратарь объявлял о завершении игровой карьеры. В 2019 году Хабибулин был назначен тренером вратарей системы сборных команд России, а в 2022 году — на аналогичную должность в «Торпедо».