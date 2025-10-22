Видео
22 октября, 23:42

Ларионов заявил, что не планирует уходить в отставку из СКА. У команды 9 поражений в 11 последних матчах

Главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Фото ХК СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от ЦСКА (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ заявил, что не планирует подавать в отставку.

Команда под руководством 64-летнего специалиста потерпела 9 поражений в 11 последних играх.

«Любой человек сталкивается с определенными трудностями, которые необходимо преодолеть, найти в себе силы, те козыри, которые еще есть в кармане или в рукаве для того, чтобы поправить ситуацию. Поэтому пока вопрос даже не возникал, потому что всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Но это не в моем характере, ты должен бороться до конца. Вот так устроена жизнь игрока и тренера. И в моей ситуации я предпочитаю двигаться дальше, потому что верю в этих ребят, первую команду, что можно все исправить», — приводит ТАСС слова Ларионова.

Игорь Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года. Команда из Санкт-Петербурга занимает девятое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 матчах. Армейцы проведут следующую игру дома против «Сочи» 24 октября.

ЦСКА обыграл СКА (4:3) в&nbsp;матче регулярного чемпионата КХЛ 22&nbsp;октября.ЦСКА вымучил победу в армейском дерби. Черная полоса Ларионова в СКА продолжается

Источник: ТАСС
56

  • Sergey Sobolev

    А помнится в сезоне 23-24 СКА выиграл все шесть матчей регулярки у московских армейцев, при Романе то Ротетенберге. И вообще если не ощибаюсь СКА с Ротенбергом 10 раз играл против ЦСКА- 9 побед у питерских.

    27.10.2025

  • Sergey Sergeev

    Ларионову остается только звать на помощь лошадиную силу, которую он рекламирует))

    27.10.2025

  • nikitaberezhnoyi

    С одной стороны такая позиция вызывает уважение, а с другой , если все будет только хуже и хуже, что достанется следующему ГТ? Руины СКА?

    27.10.2025

  • spartsmen

    ну-ка расскажи, какие плюшки имеешь ты. очень интересно.

    24.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В смысле - варить лягушку надо медленно. Экий вы затейник)

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    За каким буем Профессор в рекламе снимается?

    23.10.2025

  • Дед Пихто

    Дайте Ларионову поработать, человек только осваиваться начал, а уже взашей гонят.

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты бы не нес азинейку дилетанскую. Есть - преподаватель физического воспитания. - ИФК, спорт.факультет. по специальности -тренер-преподаватль по спорту. До этого Горный техникум - маркшейдерское дело, ПТИ - маркшейдерскон дело. Республиканская тренерская категория присваивается за спортивные достижения воспитанников. Видно, что до работы физруком ты так и не добрался. Иначе бы хоть что-то знал в спорте.

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Дуремар сельпошный .. lvb - гладиатор56 - Magipus - железный занавес ... ты то так и бегвешь со своими вонюченькими клончиками за профессионалом спорта, но как был дилетанским псевдо-спортивным паптем за 3,8 - 4,5 сек., так и крякнешь в бушлатик из древесь таким же ничтожным откосячком по ташкент. прописке. Нашел в пукаеье из-за угла смысл бытия в задрипанном пгт. Смешон и жалок. Не спи плюгавегький апосля борматухи, а то не по всем страницам успеваегь за профессионалом в спорте.

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Палась сосешь? .. так и не вертухайси

    23.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Станкович и Ларионов - это лошадиная сила !! Такие сами не уходят. Таких гнать нужно !!!

    23.10.2025

  • Palacios

    Заткнись уж, бездарь дворовый. Твоё дело домино и городки с такой же дряхлой алкашней как ты! Какой нкй из тебя спортсмен... Ты клоун и помойка подзапборная! Прикрой свой хавальник беззубый и дилетантский! Нахватался говна по верхушкам в интернте, длбб маразматический!

    23.10.2025

  • Muslim Galeev

    Работа его не любит.

    23.10.2025

  • Muslim Galeev

    Кто же от такого жалования уйдет.

    23.10.2025

  • Muslim Galeev

    Он винодел.

    23.10.2025

  • Palacios

    Мусор и скот кто-то же должен ставить на место! Это старый и облезлый Спринт и есть - человеческий и бесполезный мусор!

    23.10.2025

  • Антон Петров

    Пора "профэссору" в путь дорогу.Хуже Ромы да плюс еще и скучный ,как последний день отпуска

    23.10.2025

  • m33

    Ларионов: "пока сын здесь, я не уйду!" )))

    23.10.2025

  • Magirus

    Пользователю Gordon. Возможно, я сейчас влез в не своё дело, но меня просто удивляет ваша настойчивость. На протяжении долгого времени, этот трамвайный хам склоняет ваш ник , самым отвратительным образом, но вы с невероятным упорством, пишите этому негодяю снова и снова, а, тем более, заранее знаете, что в свой адрес получите очередной плевок. У меня только один вопрос:"Зачем вам это самоистязание"? Если нет желания, то можете не отвечать. Удачи вам в дальнейшем общении с форумчанами на страницах СЭ.

    23.10.2025

  • AlAr

    Ну что, не по Сеньке шапка оказалась?!

    23.10.2025

  • vladmad_75

    А по мне так иной раз даже и хорошо, что в СЭ не особо пишут, к примеру, про Локо. Ибо когда пишут, то там хоть стой, хоть падай. зислис стабильно дно пробивает. Так что пусть про клоунов Ромку и Ларика пусть пишет.

    23.10.2025

  • vladmad_75

    Конечно не уйдет, кто же ему ещё на прогоревший бизнес столько денег даст? В НХЛ его пошлют и даже не вспомнят про его легендарность ))) А у нас хорошо пристроился. И сыночка своего пристроил бездаря.

    23.10.2025

  • Bibigon2020

    он впал в маразм под старым ником был тренером по баскетболу, сейчас стал футбольный и легкоатлетическим)))

    23.10.2025

  • Bibigon2020

    ты бы с начала поинтересовался, изучил вопрос,т. ск-ть))) школьная медаль, диплом с отличием КПИ по специальности (внимание!) " преподаватель физической культуры"! - безусловно, всё это ничто, по сравнению с тренером аж республиканской категории)))

    23.10.2025

  • oiv1vio

    А почему Ларионов вообще должен сам уходить? Это его работа, он её любит.

    23.10.2025

  • oiv1vio

    Для тех кто здесь тусуется, для тех плюшки есть.

    23.10.2025

  • Gordon

    Там всё плохо. Человек реально говорит о том, что он тренер республиканской категории аж по двум видам спорта :))))))))))))))))))))))))))))) Ну а то, что Фергюсону, Круиффу и Боброву, которые совсем ничего в своей тренерской карьере не добились, до этого Классика тренерского ремесла как до Китая по-пластунски, очевидно, конечно :)))))) В какой палате у нас "профессионалы в спорте"? :)))))))))))))))))))))))

    23.10.2025

  • Gordon

    Мой юный друг, пиши ещё :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    23.10.2025

  • Gordon

    ЕЩЁ, ЕЩЁ!!! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    23.10.2025

  • Gordon

    Кто бы сомневался :)))))))))))))))))))))))))))))))))

    23.10.2025

  • bvp

    Сам не уйду, только через неустойку.

    23.10.2025

  • андр

    Пока не убеждает Ларионов, что может тренировать. Наверно стоит подождать, но недолго.

    23.10.2025

  • Желтый полосатик

    СКА в хоккее, это как "Спартак" в футболе - середняк с непомерными амбициями, про которого говорят и пишут больше, чем про фаворитов и лидеров. Также общей является атака "Спорт-Экспресса" на тренеров этих клубов) Итак, кого же уволят раньше - Ларионова или Станковича? Хотя лично я дал бы обоим спокойно поработать

    23.10.2025

  • MS

    Сколько матчей ёщё надо проиградь что бы до руководства дошло что это это не тренер а одно название.

    23.10.2025

  • spartsmen

    а что, сайт сэкаса - это трон с плюшками?

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Игровое прошлое не имеет ни малельшего отношения в тренерской деятельности. Нужно иметь тренерское образования советского ИФК и получить за 31 год тренерской должности категорию тренера Республиканской категории по легкой атлетике и по футболу по нормам советской классификации. Так что по знанию тренерской профессии все уважаемые персонажи, а именно Фрегюссон Алекс, Круиф Йохан и Бобров Сева слегка не дотягивают вместе, по уровню своей тренерской подготовленности, до профессионала в спорте.. Тобе сопливенько-дилетантенький то не дано уразуметь. Даж не пыжся выпрыгивать из трусишек массовочного дундучка ..

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Го.дон ты со своей дилетантской черепушкой куда все пыжесси куда то лезть в спорте, с которым и близко не валялся?

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантам не дано уразуметь, что игрок и тренер совершенно разные виды спортивной деятельности. И никто играя не получил и толики тренерских знаний. На льду не преподают физиологию спорта, методику востановления и трвматологию, нет на тренрских скамейках и преподавателй теории психологической и физической подготовки. Далек "профессор" и от понятия, что такое биомеханика и биодинамика человеческого тела в различных видах спорта. Любой студент ИФК после первого семестра 1-го курса знает в тренерстстве на порядок больше всех этих тренерских недоучек, которые с игрового поля стремятся оказаться в кресле главного тренера профессиональных команд. Только такие дилетантики, далекие от спорта и еще далее от понимания тренерской профессии, несут свою ахинейку про игровое прошлое другого вида спортивной деятельности.

    23.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Конечно правильный. Всем на Западе люб такой СКА. Весна покажет.

    23.10.2025

  • oiv1vio

    И.Ларионов как минимум отработает этот сезон. Только по окончанни руководство СКА примет решение.

    23.10.2025

  • oiv1vio

    "который тренерскому делу нигде и никогда не обучался" Он с 2020-го года руководит хоккейными камандами, а это лучшее из возможных обучений. Ну, а уж как играть в хоккей, Ларионов знает как профессор.

    23.10.2025

  • oiv1vio

    А ты сможешь добровольно уйти с сайта Спорт-Экспресса?

    23.10.2025

  • oiv1vio

    "винодел" Станкович https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/reviews/deyan-stankovich-o-pervom-matche-posle-diskvalifikacii-i-vozmozhnoy-otstavki-iz-spartaka-press-konferenciya-posle-igry-s-dinamo-mh-21-oktyabrya-2025-2369130/

    23.10.2025

  • МаратХ

    Винодел это не Стойкович, бывший тренер сборной Сербии, который сам ушел. У винодела сынок еще в команде числится. Придется и сынку уходить тогда

    23.10.2025

  • Юмнов

    Молодец! Станкович с ним будет солидарен. Тоже "почти не проигрывает"....

    23.10.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Уважаемый, представьтесь уже! Вы Алекс Фергюсон? Или Йохан Кройф? Всеволод Михайлович Бобров? Что мы к Вам все "Спирт", да "Спирт" обращаемся...

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    У него еще был еще и приличный состав. Речь не о Демидове, Никишине, Батракове, Грицюке, которые и так уходили в НХЛ. Но он еще и разогнал половину. И для того, чтобы пристроить сына (писали о 50 млн, на СЭ 30, получал в Торпедо 5), Локтионова (был агентом) - 35, Филиппса (играл в Венгрии, а потом в Торпедо). Сын пропустил одну игру - и не тянет совсем. А начал -так в хоккее по пять лет не ждут

    23.10.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Да в суп попал?

    23.10.2025

  • SP2

    а чего тут планировать, уже напланировался, ясно, что планировать не умеет

    23.10.2025

  • spartsmen

    Мало кто с тронов разных масштабов слезал добровольно. Как правило либо вперёд ногами, либо пинком под зад...

    23.10.2025

  • Gordon

    Сразу несколько басен вспомнилось:))) Синдром серьки - писать гадости про выдающегося человека с тем, чтобы за счёт него как-то "самореализоваться" :) Кстати, правильно писать "располАгают". Ларионов только начал работу с командой, у которой приличный ресурс, подожди истерить ) Сам знаю, что в ответ опять оскорбления, причём одни и те же, можешь не писать, не утруждай себя )

    23.10.2025

  • Gordon

    Рот с хлоркой промой.

    23.10.2025

  • adamantane'

    Роман Борисович тоже не планировал.

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Бывший профессор предпологает, а боссы СКА расспологают. Тренер оценивается по результатам команды, а Ларионов даже не тренер, а среднестатистический недоучка, который тренерскому делу нигде и никогда не обучался. Пора или снова в агенты, или в управдомы. Может хоть там какая-то польза будет.

    22.10.2025

  • ALEX1984

    А что , были сомнения , что Ларик от бабла откажется ? Какой же он гон..н !

    22.10.2025

  • Gordon

    Правильный подход. Тем более, команда там не сыпется и совсем не безнадёжна, проигрывает совсем немного. Если там не идиоты в руководстве, то подождут ещё.

    22.10.2025

