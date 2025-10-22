Ларионов заявил, что не планирует уходить в отставку из СКА. У команды 9 поражений в 11 последних матчах

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от ЦСКА (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ заявил, что не планирует подавать в отставку. Команда под руководством 64-летнего специалиста потерпела 9 поражений в 11 последних играх. «Любой человек сталкивается с определенными трудностями, которые необходимо преодолеть, найти в себе силы, те козыри, которые еще есть в кармане или в рукаве для того, чтобы поправить ситуацию. Поэтому пока вопрос даже не возникал, потому что всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Но это не в моем характере, ты должен бороться до конца. Вот так устроена жизнь игрока и тренера. И в моей ситуации я предпочитаю двигаться дальше, потому что верю в этих ребят, первую команду, что можно все исправить», — приводит ТАСС слова Ларионова. Игорь Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года. Команда из Санкт-Петербурга занимает девятое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 матчах. Армейцы проведут следующую игру дома против «Сочи» 24 октября. ЦСКА вымучил победу в армейском дерби. Черная полоса Ларионова в СКА продолжается

Sergey Sobolev А помнится в сезоне 23-24 СКА выиграл все шесть матчей регулярки у московских армейцев, при Романе то Ротетенберге. И вообще если не ощибаюсь СКА с Ротенбергом 10 раз играл против ЦСКА- 9 побед у питерских. 27.10.2025

Sergey Sergeev Ларионову остается только звать на помощь лошадиную силу, которую он рекламирует)) 27.10.2025

nikitaberezhnoyi С одной стороны такая позиция вызывает уважение, а с другой , если все будет только хуже и хуже, что достанется следующему ГТ? Руины СКА? 27.10.2025

spartsmen ну-ка расскажи, какие плюшки имеешь ты. очень интересно. 24.10.2025

Дмитрий Ушкачев В смысле - варить лягушку надо медленно. Экий вы затейник) 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев За каким буем Профессор в рекламе снимается? 23.10.2025

Дед Пихто Дайте Ларионову поработать, человек только осваиваться начал, а уже взашей гонят. 23.10.2025

Saiga-спринтер Ты бы не нес азинейку дилетанскую. Есть - преподаватель физического воспитания. - ИФК, спорт.факультет. по специальности -тренер-преподаватль по спорту. До этого Горный техникум - маркшейдерское дело, ПТИ - маркшейдерскон дело. Республиканская тренерская категория присваивается за спортивные достижения воспитанников. Видно, что до работы физруком ты так и не добрался. Иначе бы хоть что-то знал в спорте. 23.10.2025

Морская свинка_1979 Станкович и Ларионов - это лошадиная сила !! Такие сами не уходят. Таких гнать нужно !!! 23.10.2025

Muslim Galeev Работа его не любит. 23.10.2025

Muslim Galeev Кто же от такого жалования уйдет. 23.10.2025

Muslim Galeev Он винодел. 23.10.2025

Антон Петров Пора "профэссору" в путь дорогу.Хуже Ромы да плюс еще и скучный ,как последний день отпуска 23.10.2025

m33 Ларионов: "пока сын здесь, я не уйду!" ))) 23.10.2025

Magirus Пользователю Gordon. Возможно, я сейчас влез в не своё дело, но меня просто удивляет ваша настойчивость. На протяжении долгого времени, этот трамвайный хам склоняет ваш ник , самым отвратительным образом, но вы с невероятным упорством, пишите этому негодяю снова и снова, а, тем более, заранее знаете, что в свой адрес получите очередной плевок. У меня только один вопрос:"Зачем вам это самоистязание"? Если нет желания, то можете не отвечать. Удачи вам в дальнейшем общении с форумчанами на страницах СЭ. 23.10.2025

AlAr Ну что, не по Сеньке шапка оказалась?! 23.10.2025

vladmad_75 А по мне так иной раз даже и хорошо, что в СЭ не особо пишут, к примеру, про Локо. Ибо когда пишут, то там хоть стой, хоть падай. зислис стабильно дно пробивает. Так что пусть про клоунов Ромку и Ларика пусть пишет. 23.10.2025

vladmad_75 Конечно не уйдет, кто же ему ещё на прогоревший бизнес столько денег даст? В НХЛ его пошлют и даже не вспомнят про его легендарность ))) А у нас хорошо пристроился. И сыночка своего пристроил бездаря. 23.10.2025

Bibigon2020 он впал в маразм под старым ником был тренером по баскетболу, сейчас стал футбольный и легкоатлетическим))) 23.10.2025

Bibigon2020 ты бы с начала поинтересовался, изучил вопрос,т. ск-ть))) школьная медаль, диплом с отличием КПИ по специальности (внимание!) " преподаватель физической культуры"! - безусловно, всё это ничто, по сравнению с тренером аж республиканской категории))) 23.10.2025

oiv1vio А почему Ларионов вообще должен сам уходить? Это его работа, он её любит. 23.10.2025

oiv1vio Для тех кто здесь тусуется, для тех плюшки есть. 23.10.2025

Gordon Там всё плохо. Человек реально говорит о том, что он тренер республиканской категории аж по двум видам спорта :))))))))))))))))))))))))))))) Ну а то, что Фергюсону, Круиффу и Боброву, которые совсем ничего в своей тренерской карьере не добились, до этого Классика тренерского ремесла как до Китая по-пластунски, очевидно, конечно :)))))) В какой палате у нас "профессионалы в спорте"? :))))))))))))))))))))))) 23.10.2025

Gordon Мой юный друг, пиши ещё :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 23.10.2025

Gordon ЕЩЁ, ЕЩЁ!!! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 23.10.2025

Gordon Кто бы сомневался :))))))))))))))))))))))))))))))))) 23.10.2025

bvp Сам не уйду, только через неустойку. 23.10.2025

андр Пока не убеждает Ларионов, что может тренировать. Наверно стоит подождать, но недолго. 23.10.2025

Желтый полосатик СКА в хоккее, это как "Спартак" в футболе - середняк с непомерными амбициями, про которого говорят и пишут больше, чем про фаворитов и лидеров. Также общей является атака "Спорт-Экспресса" на тренеров этих клубов) Итак, кого же уволят раньше - Ларионова или Станковича? Хотя лично я дал бы обоим спокойно поработать 23.10.2025

MS Сколько матчей ёщё надо проиградь что бы до руководства дошло что это это не тренер а одно название. 23.10.2025

spartsmen а что, сайт сэкаса - это трон с плюшками? 23.10.2025

Saiga-спринтер Игровое прошлое не имеет ни малельшего отношения в тренерской деятельности. Нужно иметь тренерское образования советского ИФК и получить за 31 год тренерской должности категорию тренера Республиканской категории по легкой атлетике и по футболу по нормам советской классификации. Так что по знанию тренерской профессии все уважаемые персонажи, а именно Фрегюссон Алекс, Круиф Йохан и Бобров Сева слегка не дотягивают вместе, по уровню своей тренерской подготовленности, до профессионала в спорте.. Тобе сопливенько-дилетантенький то не дано уразуметь. Даж не пыжся выпрыгивать из трусишек массовочного дундучка .. 23.10.2025

Saiga-спринтер Го.дон ты со своей дилетантской черепушкой куда все пыжесси куда то лезть в спорте, с которым и близко не валялся? 23.10.2025

Saiga-спринтер Дилетантам не дано уразуметь, что игрок и тренер совершенно разные виды спортивной деятельности. И никто играя не получил и толики тренерских знаний. На льду не преподают физиологию спорта, методику востановления и трвматологию, нет на тренрских скамейках и преподавателй теории психологической и физической подготовки. Далек "профессор" и от понятия, что такое биомеханика и биодинамика человеческого тела в различных видах спорта. Любой студент ИФК после первого семестра 1-го курса знает в тренерстстве на порядок больше всех этих тренерских недоучек, которые с игрового поля стремятся оказаться в кресле главного тренера профессиональных команд. Только такие дилетантики, далекие от спорта и еще далее от понимания тренерской профессии, несут свою ахинейку про игровое прошлое другого вида спортивной деятельности. 23.10.2025

Andrey Sakharov Конечно правильный. Всем на Западе люб такой СКА. Весна покажет. 23.10.2025

oiv1vio И.Ларионов как минимум отработает этот сезон. Только по окончанни руководство СКА примет решение. 23.10.2025

oiv1vio "который тренерскому делу нигде и никогда не обучался" Он с 2020-го года руководит хоккейными камандами, а это лучшее из возможных обучений. Ну, а уж как играть в хоккей, Ларионов знает как профессор. 23.10.2025

oiv1vio А ты сможешь добровольно уйти с сайта Спорт-Экспресса? 23.10.2025

oiv1vio "винодел" Станкович https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/reviews/deyan-stankovich-o-pervom-matche-posle-diskvalifikacii-i-vozmozhnoy-otstavki-iz-spartaka-press-konferenciya-posle-igry-s-dinamo-mh-21-oktyabrya-2025-2369130/ 23.10.2025

МаратХ Винодел это не Стойкович, бывший тренер сборной Сербии, который сам ушел. У винодела сынок еще в команде числится. Придется и сынку уходить тогда 23.10.2025

Юмнов Молодец! Станкович с ним будет солидарен. Тоже "почти не проигрывает".... 23.10.2025

Liechtenstein Air Force Уважаемый, представьтесь уже! Вы Алекс Фергюсон? Или Йохан Кройф? Всеволод Михайлович Бобров? Что мы к Вам все "Спирт", да "Спирт" обращаемся... 23.10.2025

alexb2025personal У него еще был еще и приличный состав. Речь не о Демидове, Никишине, Батракове, Грицюке, которые и так уходили в НХЛ. Но он еще и разогнал половину. И для того, чтобы пристроить сына (писали о 50 млн, на СЭ 30, получал в Торпедо 5), Локтионова (был агентом) - 35, Филиппса (играл в Венгрии, а потом в Торпедо). Сын пропустил одну игру - и не тянет совсем. А начал -так в хоккее по пять лет не ждут 23.10.2025

Liechtenstein Air Force Да в суп попал? 23.10.2025

SP2 а чего тут планировать, уже напланировался, ясно, что планировать не умеет 23.10.2025

spartsmen Мало кто с тронов разных масштабов слезал добровольно. Как правило либо вперёд ногами, либо пинком под зад... 23.10.2025

Gordon Сразу несколько басен вспомнилось:))) Синдром серьки - писать гадости про выдающегося человека с тем, чтобы за счёт него как-то "самореализоваться" :) Кстати, правильно писать "располАгают". Ларионов только начал работу с командой, у которой приличный ресурс, подожди истерить ) Сам знаю, что в ответ опять оскорбления, причём одни и те же, можешь не писать, не утруждай себя ) 23.10.2025

Gordon Рот с хлоркой промой. 23.10.2025

adamantane' Роман Борисович тоже не планировал. 23.10.2025

Saiga-спринтер Бывший профессор предпологает, а боссы СКА расспологают. Тренер оценивается по результатам команды, а Ларионов даже не тренер, а среднестатистический недоучка, который тренерскому делу нигде и никогда не обучался. Пора или снова в агенты, или в управдомы. Может хоть там какая-то польза будет. 22.10.2025

ALEX1984 А что , были сомнения , что Ларик от бабла откажется ? Какой же он гон..н ! 22.10.2025