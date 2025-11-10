Ларионов: «Надеюсь, омская клубника в сиропе помогла Лутфуллину забить решающий гол»

10 ноября, 20:00
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал дебютный гол Игната Лутфуллина в матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» (1:0).
«Вчера вечером у нас было чаепитие. Мне местные мальчишки-болельщики подарили клубнику омскую в сиропе. Там много сахара, но думаю: «Спущусь, принесу, посмотрю кто пришел». Смотрю сидит Лутфуллин, сидит Недопекин. Я открыл эту банку и сказал: «Ребят, попробуйте». Надеюсь, эта омская клубника помогла ему сегодня забить решающий гол», — сказал тренер на пресс-конференции.
Для 20-летнего Лутфуллина это первый гол в КХЛ, он забросил шайбу с передачи Никиты Недопекина.
СКА с 26 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 31 очком располагается на третьей строчке «Востока».
Симон Вирсаладзе
Про сахар Карпину передайте ))
10.11.2025
Семён Фадеич
Ну, вот не надо, становиться фриком каким то. И таких шуток бы поменьше.
10.11.2025