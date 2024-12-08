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Сегодня, 17:20

Ларионов заявил, что победа над «Ладой» важна для «Торпедо» с психологической точки зрения

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил победу над «Ладой» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

«Рады, что победили перед небольшой паузой. Это важно психологически. Сегодня в большинстве сыграли хорошо и просто. Бросковые варианты, которые дают шансы на отскоки, помехи, добивания. Мы могли набрать 10-12 очков в сезоне в матчах, где нам не хватило именно таких голов. Нервная концовка — это психологический момент. Не хватает опыта и инстинкта, чтобы быть правильными в плане ментальности», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ларионова.

«Торпедо» набрало 38 очков в 34 играх и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Следующий матч нижегородцы проведут на выезде 17 декабря против «Витязя».

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/12/08/539047.html
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ХК Лада
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