5 ноября, 20:45
По информации «СЭ», нападающий Брэндан Лайпсик близок к переходу в СКА.
Последним клубом канадца с российским паспортом в КХЛ была «Сибирь».
Лайпсик уже выступал за СКА в сезоне-2023/24. Тогда форвард набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в 2 играх Кубка Гагарина и не отличился результативными действиями.
Помимо СКА и «Сибири» Лайпсик выступал в КХЛ за ЦСКА, «Металлург» и «Автомобилист». В настоящий момент 31-летний хоккеист является свободным агентом.
AlAr
Читаю новости из КХЛ и думаю где этот активный министр спорта, который недоволен легионерами в футболе - здесь он молчит, а там всех достал! Сразу спомнил соседского пса, который постоянно гавкает, но по команде хозяина замолкает ;-)
06.11.2025
СЕРХИО76
Кроговорт г...а в КХЛ!
06.11.2025
Бустег
на кой черт он нужен? пусть молодые играют
06.11.2025
bishevcky
У Ларионова конвульсии начались?
06.11.2025
Iron Maiden
СКА в межсезонье раздевал игроков направо и налево. Все устроились по клубам, играют. А теперь ищут кем дыры заткнуть, поскольку приглашенные слабые легионеры не играют.
05.11.2025
AnTaras
Шо, опять?:grinning:
05.11.2025
rotkiv
Интересно и чем же он поможет ска
05.11.2025