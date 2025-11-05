Лайпсик близок к переходу в СКА

По информации «СЭ», нападающий Брэндан Лайпсик близок к переходу в СКА.

Последним клубом канадца с российским паспортом в КХЛ была «Сибирь».

Лайпсик уже выступал за СКА в сезоне-2023/24. Тогда форвард набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в 2 играх Кубка Гагарина и не отличился результативными действиями.

Помимо СКА и «Сибири» Лайпсик выступал в КХЛ за ЦСКА, «Металлург» и «Автомобилист». В настоящий момент 31-летний хоккеист является свободным агентом.