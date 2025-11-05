Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 ноября, 20:45

Лайпсик близок к переходу в СКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Брэндан Лайпсик.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», нападающий Брэндан Лайпсик близок к переходу в СКА.

Последним клубом канадца с российским паспортом в КХЛ была «Сибирь».

Лайпсик уже выступал за СКА в сезоне-2023/24. Тогда форвард набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в 2 играх Кубка Гагарина и не отличился результативными действиями.

Помимо СКА и «Сибири» Лайпсик выступал в КХЛ за ЦСКА, «Металлург» и «Автомобилист». В настоящий момент 31-летний хоккеист является свободным агентом.

Брендан Лайпсик.Сбитый летчик из Канады с русским паспортом вновь обрел себя. Как Лайпсик заиграл в «Сибири»

7

  • AlAr

    Читаю новости из КХЛ и думаю где этот активный министр спорта, который недоволен легионерами в футболе - здесь он молчит, а там всех достал! Сразу спомнил соседского пса, который постоянно гавкает, но по команде хозяина замолкает ;-)

    06.11.2025

  • СЕРХИО76

    Кроговорт г...а в КХЛ!

    06.11.2025

  • Бустег

    на кой черт он нужен? пусть молодые играют

    06.11.2025

  • bishevcky

    У Ларионова конвульсии начались?

    06.11.2025

  • Iron Maiden

    СКА в межсезонье раздевал игроков направо и налево. Все устроились по клубам, играют. А теперь ищут кем дыры заткнуть, поскольку приглашенные слабые легионеры не играют.

    05.11.2025

  • AnTaras

    Шо, опять?:grinning:

    05.11.2025

  • rotkiv

    Интересно и чем же он поможет ска

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК СКА
    Брендан Лайпсик
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя