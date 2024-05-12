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Сегодня, 11:59

Лайпсик может перейти в «Автомобилист»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», нападающий Брендан Лайпсик может перейти в «Автомобилист».

Минувший сезон канадец с российским паспортом провел в СКА, но 30 апреля армейский клуб объявил о расставании с хоккеистом.

В регулярном чемпионате КХЛ Лайпсик провел 19 матчей, набрав 4 очка (2+2). В плей-офф канадец вышел на лёд в двух встречах, но результативными действиями не отметился.

СКА вылетел из Кубка Гагарина во втором раунде, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4). Екатеринбуржцы дошли до 1/2 финала, где не смогли справиться с «Металлургом» (3-4).

КХЛ
ХК СКА
Брендан Лайпсик
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