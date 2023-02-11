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Сегодня, 08:15

Майоров: «О тренерских перестановках в «Спартаке» узнаю из интернета»

Александр Кружков
Обозреватель
Борис Михайлов, Борис Майоров, Игорь Тузик.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с руководством клуба.

— По слухам, ключевые решения в «Спартаке» принимает председатель наблюдательного совета Олег Усачев. Что за человек?

— Понятия не имею. Разговаривал с Усачевым всего пару раз. При этом пути развития клуба мы не обсуждали. О тренерских перестановках в «Спартаке» узнаю из интернета. Меня руководители ни о чем не спрашивают, я тоже к ним не лезу. Зачем навязываться? Единственное пожелание — чтобы в наблюдательный совет, куда входят Каменский, Жамнов и Якушев, пригласили еще хотя бы одного коренного спартаковца.

Февраль 1964 года. Москва. Юные хоккеисты встречают олимпийских чемпионов Инсбрука. В&nbsp;центре&nbsp;&mdash; Борис Майоров. «Уже не рассчитываю, что «Спартак» заберется куда-то высоко». Борису Майорову — 85
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Борис Майоров
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