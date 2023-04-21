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Сегодня, 19:42

Легионеры заплатили «Салавату Юлаеву» почти 94 миллиона рублей за расторжение контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Иностранные игроки уфимского «Салавата Юлаева» заплатили клубу 93,8 миллиона рублей за расторжение контракта в марте 2022 года, следует из финансовой отчетности клуба.

«Проведен зачет по задолженности по заработной плате при расторжении в феврале-марте 2022-го года контрактов с иностранными специалистами из средств, причитающихся клубу в виде компенсации при расторжении контракта по инициативе иностранных работников в размере 93,8 миллиона рублей», — приводит заявление «РБ Спорт».

После первого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью» расположение команды покинули Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Филип Ларсен, Джефф Плэтт и Юхо Метсола.

В том сезоне «Салават Юлаев» вылетел во втором раунде от челябинского «Трактора».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/legionery-zaplatili-salavatu-yulaevu-pochti-94-mln-rublej-za-rastorzhenie-kontrakta/
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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