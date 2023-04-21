Легионеры заплатили «Салавату Юлаеву» почти 94 миллиона рублей за расторжение контракта

Иностранные игроки уфимского «Салавата Юлаева» заплатили клубу 93,8 миллиона рублей за расторжение контракта в марте 2022 года, следует из финансовой отчетности клуба.

«Проведен зачет по задолженности по заработной плате при расторжении в феврале-марте 2022-го года контрактов с иностранными специалистами из средств, причитающихся клубу в виде компенсации при расторжении контракта по инициативе иностранных работников в размере 93,8 миллиона рублей», — приводит заявление «РБ Спорт».

После первого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью» расположение команды покинули Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Филип Ларсен, Джефф Плэтт и Юхо Метсола.

В том сезоне «Салават Юлаев» вылетел во втором раунде от челябинского «Трактора».