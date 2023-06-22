Легков, Мыскина, Павлюченко, Бурмистров и Яковлев примут участие в благотворительном матче в Казани

27 июня в Казани на Центральном стадионе пройдет благотворительный футбольный матч. Он пройдет между двумя командами: командой Fight Nights и командой друзей хоккеиста «Спартака» Александра Бурмистрова.

Команда Fight Nights — это участники двух сезонов Медиалиги, финалисты международного турнира в Казахстане. В состав команды входят бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко, топовые российские бойцы Мариф Пираев, Алексей Махно, Артем Тарасов и капитан Камил Гаджиев.

В состав команды друзей Бурмистрова вошли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, бывшая теннисистка Анастасия Мыскина, бывший футболист «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин, хоккеисты Наиль Якупов, Александр Бурмистров, Егор Яковлев, Алексей Кручинин, Григорий Панин, Александр Свитов, Евгений Свечников, Андрей Свечников, Артём Сергеев и многие другие.

Вход на стадион будет свободным для зрителей. На стадионе будут плакаты с QR-кодом для пожертвований. Все средства будут направлены в Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.