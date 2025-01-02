Легков: «Вбрасывание перед матчем «Металлурга» в КХЛ — это почетно»

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков высказался о вбрасывании им шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Это было почетно. Тем более за команды играют знакомые ребята, за которых переживаю. Ну, и поприветствовать болельщиков, команды дорогого стоит. Понимаешь, ради чего бегал на лыжах», — цитирует Легкова «РБ Спорт».

«Салават Юлаев» лидирует в Восточной конференции с 56 очками, «Металлург» идет 4-м с 50 баллами.