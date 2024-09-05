Тамбиев — о попадании в него шайбой: «Нельзя терять концентрацию на лавке даже главному тренеру»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Со мной все нормально. Шайба попала — надо смотреть за игрой! А я отвернулся немножко и получил. Нельзя терять концентрацию на лавке даже главному тренеру. Спасибо врачам, оперативно все зашили. Хорошая обоюдоострая игра, доволен содержанием игры. Есть что поправить, мы это видим. Есть ненужные ошибки. Но в принципе очень доволен, что выиграли первый матч в сезоне, начали чемпионат с победы. Удивился, сколько наших болельщиков на трибунах было», — цитирует пресс-служба лиги Тамбиева.

«Адмирал» 6 сентября сыграет на выезде с «Куньлунем». «Витязь» 7 сентября примет «Амур».