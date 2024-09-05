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Сегодня, 05:17

Тамбиев — о попадании в него шайбой: «Нельзя терять концентрацию на лавке даже главному тренеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Со мной все нормально. Шайба попала — надо смотреть за игрой! А я отвернулся немножко и получил. Нельзя терять концентрацию на лавке даже главному тренеру. Спасибо врачам, оперативно все зашили. Хорошая обоюдоострая игра, доволен содержанием игры. Есть что поправить, мы это видим. Есть ненужные ошибки. Но в принципе очень доволен, что выиграли первый матч в сезоне, начали чемпионат с победы. Удивился, сколько наших болельщиков на трибунах было», — цитирует пресс-служба лиги Тамбиева.

«Адмирал» 6 сентября сыграет на выезде с «Куньлунем». «Витязь» 7 сентября примет «Амур».

Источник: Сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Витязь
Леонид Тамбиев
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