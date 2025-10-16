Видео
16 октября, 03:30

Тамбиев: «Бригада меньшинства в матче с «Ладой» — красавцы»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Ладой» (6:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Решающее значение имела игра спецбригад. Сегодня мы довольны игрой в большинстве. Конечно, немного эмоции захлестывали, много наудалялись, нахватали ненужных удалений. Но бригада меньшинства — красавцы. Очень много хороших, полезных действий, самоотверженно жертвовали собой. Всех с победой. Двигаемся дальше», — цитирует пресс-служба лиги Тамбиева.

«Лада» с 10 очками в 15 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. «Адмирал» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 14 очков в 12 играх.

Источник: Официальный сайт КХЛ
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
