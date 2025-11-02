Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Команда играет, сердце бьется, но поражения угнетают»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Команда играет, сердце бьется, но поражения угнетают. Непросто вывести команду из этого состояния, особенно, когда игра за игрой идет, соперники сильные. Здесь сложно комментировать. Семь поражений подряд, тут можно все что хочешь рассказывать, но это семь поражений подряд», — приводит слов Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» проиграл седьмой матч подряд. Команда с 16 очками в 19 играх занимает 10-е место в Восточной конференции. 5 ноября «Адмирал» сыграет с «Металлургом».