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Сегодня, 20:36

Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Я смотрю на свою команду. Ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал участие в первом матче серии плей-офф против «Салавата Юлаева» (2:1 ОТ) форварда уфимцев Джоша Хо-Сэнга.

26-летний канадец получил травму в своем дебютном матче за уфимский клуб. Эта встреча стала для него первой за 67 матчей.

— Вы готовились к «Салавату Юлаева» с учетом Хо-Сэнга или игнорировали его?

— Я смотрю на свою команду. Ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь. Я смотрю за своими игроками.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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