Вайсфельд: «Заявления о том, что у нас плохой уровень судейства, считаю популистскими»

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, что бывший президент ИИХФ Рене Фазель привлечен к работе с судейством в КХЛ. Данное решение было принято советом директоров КХЛ.

«Что касается непосредственно Фазеля, то мне трудно что-то комментировать, потому что не знаю, в каком виде они планируют его использовать. Даже никаких соображений нет на этот счет. При этом замечу, что очень хорошо отношусь к Фазелю, это очень приятный в общении человек. Кстати, я начинал международную карьеру именно в тот момент, когда он был главой судейского комитета ИИХФ. Но я правда не знаю, чем он может быть полезен нашему судейству. Если бы сказали, чем конкретно он будет заниматься, было бы проще дискутировать», — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.

Также Вайсфельд заявил, что не видит необходимости в реформировании судейства.

«Не вижу какой-то острой необходимости в реформировании судейства. Сказать, что происходит какой-то пожар в этом направлении, было бы в корне неверно. Тем более вообще не стоит говорить о каких-то резких шагах, как в футболе было с прохождением того же полиграфа. И считаю, у нас есть достаточное количество судей высокой квалификации, человек 5-7 как минимум. Поэтому считаю все заявления по поводу судейства популистскими», — сказал Вайсфельд.