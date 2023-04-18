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Сегодня, 09:30

Вайсфельд — о победе «Ак Барса»: «Игра была равная, счет 4:1 не должен вводить в заблуждение»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу «Ак Барса» над ЦСКА (4:1, 1-0) в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Первая шайба «Ак Барса» в меньшинстве сильно повлияла на ход событий. ЦСКА хорошо играл, но эта шайба спутала им карты. Казанцы лучше реализовали свой план на игру. Не могу сказать, что они тактически переиграли ЦСКА, просто их план сработал лучше. А так игра была равная, счет 4:1 никого не должен вводить в заблуждение. Когда одна команда проигрывает, то она раскрывается и идет в атаку. Не могу сказать, что ЦСКА бездумно бежал вперед, но им приходилось раскрываться, а казанцы отлично этим пользовались. У «Ак Барса» была отличная реализация, забили практически все», — сказал Вайсфельд «СЭ».

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Леонид Вайсфельд
Кубок Гагарина
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