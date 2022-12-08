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КХЛ

Сегодня, 11:02

Леонид Вайсфельд рассказал, что думает по поводу ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Виктория Кравченко
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Эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением по поводу ужесточения лимита на легионеров в КХЛ до трех человек с 1 августа 2023 года.

«Да, по моей информации, этот вопрос в повестке уже не стоит, так как решение принято. Клубы поняли, что их никто спрашивать не собирается, никого не интересует их мнение, оно ничего не стоит, так что будут играть с тремя легионерами. При этом никто не объясняет, почему принято такое решение», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.

Ранее Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

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