Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:19

Леонид Вайсфельд сравнил зарплату Ткачева с окладами Найта и Буше

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» поделился мнением по поводу зарплаты форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, сравнивая с окладами Корбэна Найта и Рида Буше.

«Найту и Буше дали по 95 миллионов в год, и Ткачев хочет такие же деньги. Логика следующая: я играю с этими двумя парнями, и я как минимум не хуже. Почему я должен получать меньше?
Теперь другой вопрос: кто-то еще может дать эти деньги Ткачеву?» — сказал Вайсфельд.

В этом сезоне 27-летний хоккеист провел 52 матча, набрав 48 очков (19+29).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yZE8YHBXKLo
Владимир Ткачев (Авангард)
ХК Авангард
Леонид Вайсфельд
5
Обсудить
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Отец Хохлачева связывает последние удаления игрока в КХЛ с ошибками судей и эмоциями