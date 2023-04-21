Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:28

Вайсфельд: «Вполне естественно, что костяк сборной «Россия 25» составляют игроки СКА»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение о составе сборной «Россия 25».

«Вполне естественно, что костяк сборной составляют игроки СКА. Их возможности хорошо известны главному тренеру Роману Ротенбергу. Ребята находятся в игровом тонусе, лишь несколько дней назад завершив сезон. В то же время отсутствуют кандидаты из ЦСКА и «Ак Барса», которые уже вряд ли присоединятся, учитывая непростой сезон и длинную финальную серию. В нынешнем составе есть ряд очень перспективных ребят, которые уже, несмотря на свой возраст, сумели заявить о себе в клубах КХЛ», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

20 апреля стала известна заявка сборной «России 25» на матчи против Белоруссии и Казахстана. Средний возраст команды — 23 года. Национальную команду тренирует Роман Ротенберг.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5075471-vajsfeld-vpolne-estestvenno-chto-kostyak-sbornoj-rossii-25-sostavlyayut-igroki-ska.html
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Леонид Вайсфельд
Роман Ротенберг
3
Обсудить
Читайте также
Фигуристка прыгала четверные в 11 лет, а теперь близка к уходу из спорта. Ультра-си ломают карьеры?
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генменеджер «Торпедо» Гафуров высказался о возможном подписании Дер-Аргучинцева