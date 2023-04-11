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Сегодня, 13:38

Вайсфельд: «Радулову без разницы, кого обыгрывать в финале Кубка Гагарина — ЦСКА или СКА»

Вайсфельд заявил, что у Радулова не будет дополнительной мотивации в играх против ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд заявил, что у нападающего «Ак Барса» Александра Радулова не будет дополнительной мотивации в играх против ЦСКА в случае их встречи в финале Кубка Гагарина.

«С кем «Ак Барсу» предпочтительнее играть в финале? Не вижу каких-то явных аргументов в пользу одного или другого соперника. СКА и ЦСКА — это две сильные команды. У каждой есть свои козыри. Будет ли у Радулова дополнительная мотивация против ЦСКА? Ему не нужна дополнительная мотивация. У него случайно не было обиды на «Адмирал»? А то он там играл очень мотивированно. Да он с любым соперником будет играть так. У него одна мотивация — Кубок Гагарина. Ему без разницы, кого обыгрывать», — приводит слова Вайсфельда Legalbet.

«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Второй определится в паре СКА — ЦСКА (москвичи ведут в серии со счетом 3-2).

Источник: https://legalbet.ru/news/vajsfeld-radulovu-bez-raznitci-kogo-obigrivat-v-finale/
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Леонид Вайсфельд
Кубок Гагарина
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