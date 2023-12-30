Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:55

Леонтьев назвал уверенной победу «Нефтехимика» над «Адмиралом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал выездную победу нижнекамской команды над «Адмиралом» (5:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы завершаем тяжелый выезд непростой, но уверенной победой. Накал игры сегодня был такой же, как и вчера. Обе команды хотели победить. Мы все понимаем, в каком положении мы находимся и как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа. Хочу поздравить всех наших болельщиков с этой победой и с наступающим Новым годом!» — приводит слова специалиста сайт «Нефтехимика».

Также Леонтьев отметил 21-летнего форварда команды Григория Селезнева, отметившегося заброшенной шайбой.

«Я вообще за то, чтобы в наших командах и в лиге было больше российской молодежи. Можно долго дискутировать о том сколько легионеров необходимо, но я за то чтобы в наших командах появлялись такие маленькие звездочки, как Селезнев», — подчеркнул тренер.

«Нефтехимик» набрал 43 очка в 46 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 44 играх находится на 11-й строчке.

Источник: Нефтехимик
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
0
Читайте также
В 2024 году пройдут летняя Олимпиада и футбольный Евро
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью в Самарканде
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине
Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» Москва, ЦСКА — «Северсталь». Расписание матчей 30 декабря