Леонтьев назвал уверенной победу «Нефтехимика» над «Адмиралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал выездную победу нижнекамской команды над «Адмиралом» (5:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы завершаем тяжелый выезд непростой, но уверенной победой. Накал игры сегодня был такой же, как и вчера. Обе команды хотели победить. Мы все понимаем, в каком положении мы находимся и как нам нужны очки. Тем ценнее эта победа. Хочу поздравить всех наших болельщиков с этой победой и с наступающим Новым годом!» — приводит слова специалиста сайт «Нефтехимика».

Также Леонтьев отметил 21-летнего форварда команды Григория Селезнева, отметившегося заброшенной шайбой.

«Я вообще за то, чтобы в наших командах и в лиге было больше российской молодежи. Можно долго дискутировать о том сколько легионеров необходимо, но я за то чтобы в наших командах появлялись такие маленькие звездочки, как Селезнев», — подчеркнул тренер.

«Нефтехимик» набрал 43 очка в 46 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 44 играх находится на 11-й строчке.