Леонтьев оценил игру «Нефтехимика» в матче КХЛ против «Металлурга»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2).

«Хороший, качественный хоккей с нашей стороны — очень дисциплинированно сыграли, совершили много полезных действий как в обороне, так и в атаке. Понравилось движение, очень достойный соперник, и рады, что мы победили перед перерывом такую грозную команду. Второй период оказался решающим. Знали, что у соперника сложный график, что они сыграли много матчей за короткий промежуток времени. Нашли в себе силы, нам нужны очки, переломили ход матча во втором периоде. Отлично сыграл Саша Судницин, Илья [Федотов] забил два гола — молодой парень растёт на глазах», — цитирует пресс-служба лиги Леонтьева.

«Металлург» проиграл третий матч подряд. Команда занимает второе место на «Востоке», набрав 52 очка в 39 матчах. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке с 35 очками в 39 играх.