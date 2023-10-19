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Сегодня, 04:18

Леонтьев: «Верили, что переломим ситуацию в матче с «Адмиралом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы верили, что переломим ситуацию, нужно было один голик забить — и потом пришло бы. Так оно и получилось. Парни молодцы, что не опустили руки. Соколов здорово отработал, но я не хочу кого-то выделять. Победа делится на всю команду, а не на каких-то отдельных игроков. По статистике вбрасываний наши центральные неплохо выглядели до сегодняшней игры. Не знаю, с чем связано, что сегодня мы плохо играли на вбрасываниях в первые два периода. Мы уделяем этому компоненту внимание, но нужно обращать внимание и на общую игру», — цитирует пресс-служба лиги Леонтьева.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков. «Адмирал» с 12 очками идет последним.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/18/521425.html
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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