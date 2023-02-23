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КХЛ

Сегодня, 07:53

Леонтьев — о победе над «Металлургом»: «Считаю, эта игра — украшение чемпионата, в ней было все»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«С победой — очень важный матч, ключевой. Это, конечно, еще не конец, впереди у нас будет решающая битва. Парни совершили подвиг, молодцы. Ключевой момент — выстояли три на пять, не дали сопернику создать голевые ситуации, все заблокировали. Плюс реализовали большинство, здорово получилось: Белозеров здорово забил. Конечно, и Андрей Тихомиров помог, вытащил в нужный момент — против такой классной команды, как «Металлург», сложно играть. Топовый соперник, поэтому было непросто. Очень помогли болельщики, спасибо им огромное, что заполнили трибуны, пришли и поддержали нас. Я считаю, эта игра — украшение чемпионата, в ней было все: и радость, и разочарование, и спасение. И такое классное завершение для нас — гол Воробьева в овертайме», — цитирует пресс-служба лиги Леонтьева.

«Нефтехимик» набрал 70 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, а «Металлург» — 6-й с 80 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/22/510227.html#game881985
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