Леонтьев: «Понравился «Русский стиль» матча с «Амуром». Будто на свадьбе в деревне побывал»

Сегодня, 07:41
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (4:1).
«Первый период прошел с нашим преимуществом, 17-6 по броскам, нужно было тоже реализовывать моменты, которые неплохо создавали. Во втором периоде забили в большинстве, здорово контролировали ход матча, но в третьем чуть подрасслабились, дали сопернику возможность сократить счет. Пошла нервотрепка, но парни выстояли, потом еще забили нужный гол в концовке. Всех с победой, есть, о чем подумать. Готовимся к следующему матчу. «Амур» наш прямой конкурент, ждем серьезный поединок. Два реализованных большинства — считаю хороший результат. Мы на проценты реализации не смотрим, смотрим на содержание и игру. «Русский стиль» матча понравился. Будто на свадьбе в деревне побывал. Веселые вещи для болельщиков, хорошая музыка», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Нефтехимик» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Амур» с 9 очками — на 11-й строчке.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|14
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|11
|14
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|14
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|13
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|13
|И
|Г
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|8
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
|
|
Барак Дерек
Витязь
|12
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|10
|6
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|13
|12
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|11
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|12
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|12
|9