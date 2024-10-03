Леонтьев о матче с «Ладой»: «Приятно побеждать после неудачной серии»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2 Б).

«Напряженный матч. Мы недавно встречались с этим соперником и знали, что будет непростой поединок. Отлично начали, повели 2:0, реализовали большинство и неплохо сыграли в меньшинстве. Но в третьем периоде сразу переиграли сменку, пропустили. В буллитной серии отлично сработали ребята, вратарь хорошо сыграл, забрали дополнительный балл. Всех с победой, готовимся к следующему матчу. Приятно побеждать после такой неудачной серии.

Всегда работали над буллитам, это один из компонентов игры. В прошлых сериях удача была на стороне соперника, сегодня наши парни отлично сыграли. Тут, наверное, индивидуальное мастерство и фарт должны сложиться. Я считаю, что больше мастерство. Возможно, прирожденное», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» (13 очков) прервал серию из шести поражений подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Лада» (8) идет десятой на «Востоке».