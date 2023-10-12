Леонтьев: «Эту победу над «Витязем» долго праздновать не будем»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Витязем» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ребят с победой. Болельщикам, которые пришли нас поддержать, тоже хочу сказать спасибо за поддержку и поздравить с победой. Филиппа Долганова хочется поздравить с первым «сухарём», здорово отыграл. Игроки ему помогали, блокировали броски. Большинство сегодня сыграло неплохо, моменты результативно реализовали голевые, пусть и не все. Мы эту победу долго праздновать не будем, завтра у нас снова поединок, впервые спаренные матчи для нас -такой календарь. Готовимся к следующему матчу», — цитирует пресс-служба лиги Леонтьева.

«Нефтехимик» (11 очков) продолжает занимать последнее место в Восточной конференции. «Витязь» (9 очков) идет последним в Западной конференции.