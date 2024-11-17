Леонтьев — о поражении от «Авангарда»: «Соперник воспользовался удалениями «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Ключевой момент в игре — большинство. Соперник воспользовался нашими удалениями, для нас несвойственно такое количество нарушений, 19 минут штрафа — очень много для нас. «Авангард» занимает третье место в лиге по большинству, и в принципе это сегодня и предопределило исход. Парни сражались до конца, верили, смогли сравнять и неплохо доиграли до конца матч, но удаления все перекосили. А так, хороший боевой матч, держал в напряжении до конца.

«Авангард», как мне показалось, был чуть посвежее. В принципе, у нас хватает сил на все три периода, в третьем включили уже максимальные скорости, поэтому стало возникать больше опасных ситуаций у ворот соперника. Я не считаю, что проигрыш в овертайме или по буллитам — это поражение. 60 минут не выявили победителя, и я считаю, что это ничья. А овертаймы придумали для команд, которые играют дома», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

«Авангард» набрал 22 очка за 25 матчей и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение в последних восьми встречах, но сохраняет седьмую строчку с 26 баллами после 28 игр.