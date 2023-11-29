Леонтьев — о поражении от «Металлурга»: «Нас счет 3:0 никак не убаюкивал»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4Б).

«Играли против сильного соперника, лидера нашей конференции. Дали отличный бой. Сражались весь матч. Нас подвели удаления. Не надо удаляться, когда ведешь в счете, да и вообще в любых ситуациях. Надо терпеть, сражаться и доводить матч до победного финала. Хорошая боевая игра на встречных курсах. Особенно в первом периоде было много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. Хочется, конечно, большего. Хочется побед, а они добиваются за счет характера, терпения и веры друг в друга.

Нас счет 3:0 никак не убаюкивал. В КХЛ большое значение имеют катание и скорость принятие решений, плюс мышление и техническая оснащенность. Было, конечно, волнение, но оно улетучилось после первого периода. У нас очень короткая скамейка — оперативно вводим бойцов», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.