Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:27

Леонтьев — о поражении от «Металлурга»: «Нас счет 3:0 никак не убаюкивал»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4Б).

«Играли против сильного соперника, лидера нашей конференции. Дали отличный бой. Сражались весь матч. Нас подвели удаления. Не надо удаляться, когда ведешь в счете, да и вообще в любых ситуациях. Надо терпеть, сражаться и доводить матч до победного финала. Хорошая боевая игра на встречных курсах. Особенно в первом периоде было много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. Хочется, конечно, большего. Хочется побед, а они добиваются за счет характера, терпения и веры друг в друга.

Нас счет 3:0 никак не убаюкивал. В КХЛ большое значение имеют катание и скорость принятие решений, плюс мышление и техническая оснащенность. Было, конечно, волнение, но оно улетучилось после первого периода. У нас очень короткая скамейка — оперативно вводим бойцов», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
0
Читайте также
Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой
Агент заявил, что Чинахов хочет покинуть «Коламбус» из-за недоверия клуба
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Разин — о победе над «Нефтехимиком»: «Вовремя очнулись и отыгрались»

Селезнев — о поражении от «Металлурга»: «Не думаю, что счет 3:0 расслабил «Нефтехимик»