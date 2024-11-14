Леонтьев — о поражении от «Барыса»: «По моментам очень много создавали, но не реализовали»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:2 ОТ).

«Владели территориальным и игровым преимуществом, по голевым ситуациям, по моментам очень много создавали, но не реализовали. 41 бросок в створ. Бывают такие игры. Очень стойко соперники оборонялись, очень много блокированных бросков — 21. Не заходят прямые броски — значит надо туда заносить шайбу вместе с вратарем. В овертайме допустили потерю соперника нашим игроком и, к сожалению, пропустили.

Самоотдача была, знали, что «Барыс» — кусачий соперник, цепляется за каждую игру, и будет нервный матч, никто очки просто так не отдаст. Настрой у нас был боевой, но бывают такие игры, когда шайба не зашла в начале — и потом уже тяжело пробить поймавшего кураж вратаря соперников. Настраиваемся на следующий бой», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

После 27 игр «Нефтехимик» занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 25 очков. «Барыс» — на 11-м месте после 25 матчей с 16 баллами.