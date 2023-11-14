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Сегодня, 03:53

Леонтьев — об уходе Камара: «Человек десять матчей подряд не забивал голы, привозил удаления»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, почему клуб решил расстаться с форвардом Энтони Камара.

«Человек десять матчей подряд не забивает голы, привозит удаления. Легионер, который должен давать результат в каждом матче. Поэтому и расстались с ним. Плюс невыполнение некоторых игровых заданий, плохая дисциплина», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

8 ноября Камара расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком» по согласию сторон и заключил контракт с «Барысом» до 30 апреля 2024 года.

30-летний форвард провел за клуб из Нижнекамска 25 матчей и набрал 9 (3+6) очков. Камара выступал за нижнекамский клуб с лета 2022 года.

КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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