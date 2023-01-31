Леонтьев рассказал, как заряжал «Нефтехимик» в перерыве матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился эмоциями от победы команды над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Феноменальная победа добавляет эмоций игрокам, зрители получают удовольствие от такого хоккея. С 1:3 уйти — это здорово, мы верили и сражались до конца, настрой с начала и до финального свистка. Кирилл Воробьев поставил точку как настоящий сильный лидер и капитан», — сказал тренер.

Также специалист сообщил, что сказал команде в перерыве встречи.

«В перерыве сказал, что играем до конца, команда была заряжена с самого утра, на предыгровой разминке концентрация была видна. Пока силы у нас есть, мы будем биться, такой же настрой у нас будет и на следующей игре», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

После матча «Нефтехимик» 59 очков и занимает восьмое место в таблице Востока.