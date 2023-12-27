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Сегодня, 16:05

Леонтьев — о втором подряд поражении от «Амура»: «Такой же рисунок игры, как в прошлом матче»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал второе подряд поражение нижнекамского клуба в гостевом матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:4).

25 декабря «Амур» обыграл «Нефтемик» со счетом 4:1.

«Такой же рисунок игры, как в прошлом матче. Ход игры также был похож. Такие игры, они дают в плане роста много игрокам. Нам важен был результат. Вся команда была заряжена и готовилась к этой игре как никогда. К сожалению, мы проиграли. Соперник оказался результативнее в своих атаках. Результат матча такой, какой он есть. Бойцы сражались, никто не щадил себя, все понимали важность матча. На сегодняшний день что имеем, то имеем», — приводит слова Леонтьева сайт «Амура».

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 39 очками занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».

«Амур» набрал 46 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Амур
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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